Пересечь границу Псковской области и Латвии теперь можно только на автомобиле

15:20, 20 марта 2025, ПАИ

Пересечь границу Псковской области и Латвии теперь можно только на автомобиле, напомнили в Пограничном управлении ФСБ России по региону.

С 19 марта Латвия в одностороннем порядке ограничила движение пешеходов и велосипедистов через пункты пропуска на границе с Россией: «Гребнево» и «Терехово», с российской стороны – «Убылинка» и «Бурачки». Движение через эти пункты пропуска разрешается только на автотранспорте.

Пограничное управление рекомендует гражданам учитывать эту информацию при пересечении государственной границы между Россией и Латвией.

Ранее сообщалось, что Латвия ввела ограничения, чтобы препятствовать потоку нелегальных мигрантов.