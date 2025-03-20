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Общество

Пересечь границу Псковской области и Латвии теперь можно только на автомобиле

Пересечь границу Псковской области и Латвии теперь можно только на автомобиле, напомнили в Пограничном управлении ФСБ России по региону.

Убылинка. Фото предоставлено Погрануправлением ФСБ России по Псковской области

С 19 марта Латвия в одностороннем порядке ограничила движение пешеходов и велосипедистов через пункты пропуска на границе с Россией: «Гребнево» и «Терехово», с российской стороны – «Убылинка» и «Бурачки». Движение через эти пункты пропуска разрешается только на автотранспорте.

Пограничное управление рекомендует гражданам учитывать эту информацию при пересечении государственной границы между Россией и Латвией.

Ранее сообщалось, что Латвия ввела ограничения, чтобы препятствовать потоку нелегальных мигрантов.

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