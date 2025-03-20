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Общество

В Псковском районе дело о нападении собаки на ребёнка закончилось мировой

В Псковском районе дело о компенсации морального вреда после нападения собаки на ребёнка закончилось мировым соглашением, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В иске мать ребёнка сообщила, что летом 2024 года на её сына в деревне Подвязье Псковского района напал алабай. Ребёнок, защищаясь, закрыл лицо правой рукой, и собака прокусила ему руку. В больнице ребёнку оказали медицинскую помощь.

До рассмотрения дела по существу стороны представили на утверждение суду мировое соглашение. Владелец собаки обязался выплатить матери моральный вред в размере 240 тысяч рублей с рассрочкой в течение двух лет.

Псковский районный суд Псковской области утвердил мировое соглашение. Производство по делу прекращено.

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