В Псковском районе дело о нападении собаки на ребёнка закончилось мировой
В Псковском районе дело о компенсации морального вреда после нападения собаки на ребёнка закончилось мировым соглашением, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
В иске мать ребёнка сообщила, что летом 2024 года на её сына в деревне Подвязье Псковского района напал алабай. Ребёнок, защищаясь, закрыл лицо правой рукой, и собака прокусила ему руку. В больнице ребёнку оказали медицинскую помощь.
До рассмотрения дела по существу стороны представили на утверждение суду мировое соглашение. Владелец собаки обязался выплатить матери моральный вред в размере 240 тысяч рублей с рассрочкой в течение двух лет.
Псковский районный суд Псковской области утвердил мировое соглашение. Производство по делу прекращено.
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