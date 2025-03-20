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Культура

Детская опера «Бременские музыканты» впервые прозвучала в Пскове

Опера «Бременские музыканты» прозвучала на сцене БКЗ Псковской областной филармонии в рамках фестивалей «Гений места» и 51-го фестиваля русской музыки. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

  • Опера «Бременские музыканты»
    Фото: ПАИ
  • Опера «Бременские музыканты»
    Фото: ПАИ
  • Опера «Бременские музыканты»
    Фото: ПАИ
  • Опера «Бременские музыканты»
    Фото: ПАИ
  • Опера «Бременские музыканты»
    Фото: ПАИ
  • Опера «Бременские музыканты»
    Фото: ПАИ
  • Опера «Бременские музыканты»
    Фото: ПАИ

Перед зрителями выступили солисты Академии молодых оперных певцов.

Мариинский театр впервые представил оперу «Бременские музыканты» в Пскове в рамках проекта «Мариинский – детям». Музыка Геннадия Гладкова, режиссёр – Александр Маскалин. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Семья».

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