Детская опера «Бременские музыканты» впервые прозвучала в Пскове

19:51, 20 марта 2025, ПАИ

Опера «Бременские музыканты» прозвучала на сцене БКЗ Псковской областной филармонии в рамках фестивалей «Гений места» и 51-го фестиваля русской музыки. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Перед зрителями выступили солисты Академии молодых оперных певцов.

Мариинский театр впервые представил оперу «Бременские музыканты» в Пскове в рамках проекта «Мариинский – детям». Музыка Геннадия Гладкова, режиссёр – Александр Маскалин. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Семья».