Детская опера «Бременские музыканты» впервые прозвучала в Пскове
Опера «Бременские музыканты» прозвучала на сцене БКЗ Псковской областной филармонии в рамках фестивалей «Гений места» и 51-го фестиваля русской музыки. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Перед зрителями выступили солисты Академии молодых оперных певцов.
Мариинский театр впервые представил оперу «Бременские музыканты» в Пскове в рамках проекта «Мариинский – детям». Музыка Геннадия Гладкова, режиссёр – Александр Маскалин. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Семья».
Посвящённая Всемирному дню поэзии литературно-художественная программа прошла в Пскове