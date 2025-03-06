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Культура

Мариинский театр впервые представит детские оперы в Пскове

Впервые Мариинский театр представит две детские оперы – «Храбрый заяц» и «Бременские музыканты» – в Пскове, рассказал исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Высочайшего качества программы! Я десять лет работаю в филармонии и не припомню, чтобы Мариинский театр привозил именно детские программы. Для Пскова это совершенно эксклюзивная история», – подчеркнул Александр Боярков.

Бояться детской оперы не стоит, заметил гость студии.

«На мой взгляд, это приобщение детей к высокому искусству в достаточно простой форме. Понятно, что, с одной стороны, это опера, но с другой – она адаптирована для детского возраста», – заключил Александр Боярков.

Напомним, что 20 и 21 марта в рамках 51-го Фестиваля русской музыки им. Н. А. Римского-Корсакова и М. П. Мусоргского и масштабного музыкального фестиваля «Гений места» в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится четыре музыкальных события. Подробнее – по ссылке.

Добавим, что 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдёт в рамках нацпроекта «Семья» с 15 по 23 марта в Пскове. Программу фестиваля можно посмотреть по ссылке.

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