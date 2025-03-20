Стали известны победители межмуниципального этапа областного зимнего фестиваля ВФСК ГТО в Печорах
Межмуниципальный этап областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения состоялся в Печорах сегодня, 20 марта. Печорская команда спортсменов ГТО стала лучшей в северной зоне Псковской области, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
За награды боролись восемь команд из муниципалитетов севера Псковской области. Первое место завоевали печорские спортсмены. На втором и третьем местах – Псковский район и Порховский муниципальный округ.
Ранее сообщалось, что псковичи поделились впечатлениями об участии в I Всероссийском Кубке защитников Отечества по зимним видам спорта, который проходил в Ханты-Мансийске с 12 по 17 марта.
Стали известны победители межмуниципального этапа областного зимнего фестиваля ВФСК ГТО в Печорах
Псковичи поделились впечатлениями об участии во Всероссийском Кубке защитников Отечества