Стали известны победители межмуниципального этапа областного зимнего фестиваля ВФСК ГТО в Печорах

23:22, 20 марта 2025, ПАИ

Межмуниципальный этап областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения состоялся в Печорах сегодня, 20 марта. Печорская команда спортсменов ГТО стала лучшей в северной зоне Псковской области, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

За награды боролись восемь команд из муниципалитетов севера Псковской области. Первое место завоевали печорские спортсмены. На втором и третьем местах – Псковский район и Порховский муниципальный округ.

Ранее сообщалось, что псковичи поделились впечатлениями об участии в I Всероссийском Кубке защитников Отечества по зимним видам спорта, который проходил в Ханты-Мансийске с 12 по 17 марта.