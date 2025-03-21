Михаил Ведерников – судьям: Ваш профессионализм и результативность действительно впечатляют

12:29, 21 марта 2025, ПАИ

Эффективную работу судей в Псковской области отметил губернатор Михаил Ведерников во время выступления на форуме судей Псковской области – 2025, который проходит в Псковском государственном университете в пятницу, 21 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

«Ваш профессионализм, принципиальность, эффективность и результативность действительно впечатляют. Ежегодно в Псковской области только мировыми судами рассматривается более 150 тысяч дел, и цифра эта из года в год растёт. Например, с 2016 года служебная нагрузка на мировых судей Пскова увеличилась в 2,5 раза. Поэтому, несмотря на все объективные сложности, правительство области делает и будет делать всё необходимое для обеспечения комфортной работы мировых судей и их аппаратов», – сказал глава региона и поблагодарил судей за работу.

Напомним, что в мероприятии принимают участие областные власти, руководители силовых структур региона, судьи Псковской области, преподаватели и студенты юридического факультета ПсковГУ.