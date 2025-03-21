Нагрузка на псковских мировых судей увеличилась в 2,5 раза

12:47, 21 марта 2025, ПАИ

Служебная нагрузка на псковских мировых судей с 2016 года увеличилась в 2,5 раза, отметил губернатор Михаил Ведерников, выступая на форуме судей Псковской области – 2025, который проходит в ПсковГУ сегодня, 21 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава региона отметил эффективность работы судебной системы Псковской области и повышение доверия граждан к судьям. «Ваш профессионализм, принципиальность, эффективность и результативность действительно впечатляют. Ежегодно в Псковской области только мировыми судами рассматривается более 150 тысяч дел, и цифра эта из года в год растёт», – сказал он и подчеркнул, что региональное правительство совместно с областным Собранием старается обеспечивать мировых судей всем необходимым. В частности, для этого обновляют материальную базу.

Напомним, что в форуме принимают участие областные власти, руководители силовых структур региона, судьи Псковской области, преподаватели и студенты юридического факультета ПсковГУ.