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Общество

Нагрузка на псковских мировых судей увеличилась в 2,5 раза

Служебная нагрузка на псковских мировых судей с 2016 года увеличилась в 2,5 раза, отметил губернатор Михаил Ведерников, выступая на форуме судей Псковской области – 2025, который проходит в ПсковГУ сегодня, 21 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава региона отметил эффективность работы судебной системы Псковской области и повышение доверия граждан к судьям. «Ваш профессионализм, принципиальность, эффективность и результативность действительно впечатляют. Ежегодно в Псковской области только мировыми судами рассматривается более 150 тысяч дел, и цифра эта из года в год растёт», – сказал он и подчеркнул, что региональное правительство совместно с областным Собранием старается обеспечивать мировых судей всем необходимым. В частности, для этого обновляют материальную базу.

Напомним, что в форуме принимают участие областные власти, руководители силовых структур региона, судьи Псковской области, преподаватели и студенты юридического факультета ПсковГУ.

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