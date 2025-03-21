Как областные власти обеспечивают комфортные рабочие условия для мировых судей, рассказал псковский губернатор

13:06, 21 марта 2025, ПАИ

Правительство Псковской области делает и будет делать всё необходимое для обеспечения комфортной работы мировых судей и их аппаратов, подчеркнул губернатор Михаил Ведерников, выступая на форуме судей Псковской области – 2025, который проходит в ПсковГУ в пятницу, 21 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Общий бюджет на финансирование судебных участков мировых судей в 2024 году составил более 180 миллионов рублей. Это на 20 % выше, чем в 2023 году и почти в два раза больше, чем в 2021 году, рассказал губернатор.

Есть положительные изменения и в штате мировых судей, подчеркнул Михаил Ведерников. На начало 2024 года в аппаратах мировых судей области было 13 должностей помощников мировых судей, из которых восемь совмещали работу на двух участках. С декабря прошлого года дополнительно введены восемь должностей помощников в Пскове, на двух участках в Великих Луках, в Псковском районе и Печорском округе. С апреля 2025 года ещё две аналогичные должности будут введены в Великих Луках и Порхове, уточнил он.

«Также с начала года повысился статус должности помощника мирового судьи, теперь это старшая должность государственной гражданской службы области, соответственно повысился и размер должностного оклада», – отметил губернатор.

Особое внимание уделяется и повышению квалификации кадров, подчеркнул он. «С июня 2024 года комитет юстиции области провёл 10 семинаров для сотрудников аппаратов мировых судей. В текущем году эта работа также будет продолжена, в том числе во взаимодействии с Корпоративной академией правительства Псковской области», – уточнил Михаил Ведерников.

В ноябре 2024 года в Псковской области был создан Центр обеспечения деятельности мировых судей, напомнил губернатор. «Центр будет организационно способствовать повышению качества и эффективности их работы», – подчеркнул он.

«Шаг за шагом стараемся улучшать и условия труда. Планируется переезд двух судебных участков Великих Лук в помещение областной собственности. Представлены дополнительные площади для размещения участков Дновского, Новоржевского, Печорского муниципалитетов», – добавил губернатор.

«Безусловно, вопросов ещё много, они связаны в том числе с необходимостью решения проблемы текучки кадров, улучшения материально-технического обеспечения, но уверен, что общими усилиями со всеми задачами мы с вами справимся. Я благодарю всё судейское сообщество за непростую, ответственную работу в интересах жителей Псковской области и желаю плодотворной работы на форуме», – заключил Михаил Ведерников.