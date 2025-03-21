Ещё более двух миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

14:57, 21 марта 2025, ПАИ

Более двух миллионов рублей выманили мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Великих Лук звонили неизвестные. Под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов на собеседников, а также предоставления им дополнительного заработка в интернете они завладели сбережениями граждан. Также махинаторы обокрали несколько человек, которые пытались купить или продать товары в интернете.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.

Отметим, что 600 млн рублей лишились жители Псковской области в 2024 году в результате действий IT-мошенников.