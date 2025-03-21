Олег Лазарев: Основная задача судебной системы – сохранение доверия граждан к правосудию

18:18, 21 марта 2025, ПАИ

Основная задача, которая стоит перед судебной системой страны – сохранение доверия граждан к правосудию, заявил председатель Псковского областного суда Олег Лазарев на форуме судей Псковской области – 2025 в пятницу, 21 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

«Основная задача, которая стоит перед судебной системой страны – сохранение доверия граждан к правосудию. Для этого необходимо качественно, в установленный срок рассматривать каждое дело, поступившее в суд, и выносить законное, обоснованное и справедливое решение. Судьям надлежит сделать все необходимое, чтобы процесс рассмотрения дел был открытым, а принятые решения понятны для граждан и справедливы», – подчеркнул Олег Лазарев.

В последние годы многое сделано для открытости и прозрачности судебной системы, заметил он.

«Каждый суд и мировой судья имеет сайт, там размещается вся необходимая информация. Но хочу обратить внимание на то, что после произошедшего в октябре 2024 года сбоя внутриведомственного контура ГАС «Правосудие» сайты судов были восстановлены лишь только в начале текущего года. Крайне важно в целях восстановления полной работы сайтов, вести контроль содержащейся информации и своевременно обновлять её», – уточнил Олег Лазарев.

Председатель суда также добавил, что для обеспечения открытости работает объединенная пресс-служба судов.

«Хочу также обратить внимание на то, что активно развивается электронное и дистанционное судопроизводство. Абсолютно очевидно, что применение цифровых технологий будет расширяться, и мы должны быть к этому полностью готовы технически и организационно», – сказал он.

Помимо этого, требует продолжения работа по повышению качества и оперативности правосудия.

«Я надеюсь, что в дальнейшем мы с вами повысим качество управления правосудия на еще больший уровень. Нам предстоит нелегкий труд в непростых условия, однако я выражаю надежду, что судейский корпус нашей области достаточно подготовлен и справится с задачами, стоящими перед судебной системой», – обратился к присутствующим председатель суда.

Олег Лазарев поблагодарил судей за их ответственный и непростой труд, а также пожелал дальнейших успехов, профессионального совершенства и покорения новых вершин.