В рамках Дня борьбы с туберкулёзом псковичи могут пройти бесплатное флюорографическое обследование

19:03, 21 марта 2025, ПАИ

Бесплатное флюорографическое обследование могут пройти псковичи ​в рамках Дня борьбы с туберкулёзом 24 и 25 марта, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Обследование проводится в противотуберкулёзном диспансере Псковской области по адресу улица Красноармейская, дом 16 с 9:00 до 14:00 24 и 25 марта.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают на диспансеризацию в отделение медицинской профилактики городской поликлиники.