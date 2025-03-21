В рамках Дня борьбы с туберкулёзом псковичи могут пройти бесплатное флюорографическое обследование
Бесплатное флюорографическое обследование могут пройти псковичи в рамках Дня борьбы с туберкулёзом 24 и 25 марта, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
Обследование проводится в противотуберкулёзном диспансере Псковской области по адресу улица Красноармейская, дом 16 с 9:00 до 14:00 24 и 25 марта.
Ранее сообщалось, что псковичей приглашают на диспансеризацию в отделение медицинской профилактики городской поликлиники.
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