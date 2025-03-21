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Общество

В рамках Дня борьбы с туберкулёзом псковичи могут пройти бесплатное флюорографическое обследование

Бесплатное флюорографическое обследование могут пройти псковичи ​в рамках Дня борьбы с туберкулёзом 24 и 25 марта, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Обследование проводится в противотуберкулёзном диспансере Псковской области по адресу улица Красноармейская, дом 16 с 9:00 до 14:00 24 и 25 марта.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают на диспансеризацию в отделение медицинской профилактики городской поликлиники.

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