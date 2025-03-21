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Общество

Загадка медали разгадана наполовину: разыскиваются родственники себежанина Ильи Дмитриева

Медаль «За боевые заслуги» нашёл на улице Себежа местный житель Валерий Игнатьев. Находку он принёс в редакцию газеты, чтобы её передали командиру поискового отряда «Забытый батальон» Владимиру Бумакову для установления личности владельца. Загадка медали наполовину разгадана, пишет газета «Призыв».

Фото здесь и далее предоставлены газетой «Призыв»

«История с найденной себежанином Валерием Михайловичем Игнатьевым боевой медали «За боевые заслуги» наполовину разгадана. Благодаря быстрой работе поисковых отрядов «Забытый батальон» и «Вымпел-Поиск», удалось в сжатые сроки установить фамилию награждённого бойца», – пишет газета.

Медаль принадлежала Илье Дмитриеву 1921 года рождения рождения, уроженцу деревни Кузнецовка Себежского района.

«Окончательно эта история будет закрыта в момент передачи медали потомкам Ильи Борисовича, которых мы просим откликнуться и либо связаться со мной, либо обратиться в редакцию газеты «Призыв». Медаль обязательно вернём в семью. Моя личная благодарность Петру Александровичу Григорьеву», – сообщил сегодня Владимир Бумаков.

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