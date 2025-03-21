Профориентационные мероприятия проведут для студентов ПсковГУ
Серия профориентационных мероприятий пройдёт в ПсковГУ на Неделе карьеры с 24 по 28 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Студенты смогут встретиться с представителями различных организаций, поучаствовать в мастер-классах и посетить предприятия города. Программа опубликована по ссылке.
Ранее сообщалось, что программа развития ПсковГУ вошла в число победителей конкурса «Приоритет-2030» Министерства науки и высшего образования РФ.
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