Яркое красно-зелёное северное сияние запечатлели жители Псковской области минувшей ночью

14:47, 22 марта 2025, ПАИ

Яркое красно-зелёное северное сияние запечатлели жители деревни Фишнёво в Бежаницком районе прошедшей ночью. Об этом сообщает газета «Сельская новь».



Фото: Виктория Журавлёва



Фото: Виктория Журавлёва



Фото: Виктория Журавлёва



Фото: Виктория Журавлёва







«Вот такая нереальная красота наблюдалась поздно ночью в деревне Фишнёво», – отметили в газете.

Напомним, что северное сияние – атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Ранее северное сияние удалось запечатлеть великолучанам.