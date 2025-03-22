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Общество

Яркое красно-зелёное северное сияние запечатлели жители Псковской области минувшей ночью

Яркое красно-зелёное северное сияние запечатлели жители деревни Фишнёво в Бежаницком районе прошедшей ночью. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

  • Яркое красно-зелёное северное сияние запечатлели жители Псковской области минувшей ночью
    Фото: Виктория Журавлёва
  • Яркое красно-зелёное северное сияние запечатлели жители Псковской области минувшей ночью
    Фото: Виктория Журавлёва
  • Яркое красно-зелёное северное сияние запечатлели жители Псковской области минувшей ночью
    Фото: Виктория Журавлёва
  • Яркое красно-зелёное северное сияние запечатлели жители Псковской области минувшей ночью
    Фото: Виктория Журавлёва

«Вот такая нереальная красота наблюдалась поздно ночью в деревне Фишнёво», – отметили в газете.

Напомним, что северное сияние – атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Ранее северное сияние удалось запечатлеть великолучанам.

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