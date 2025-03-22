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Общество

Кошка Машуня из Псковского ГКЦ заняла второе место в конкурсе Минкультуры «Хвостатый хранитель 2.0»

Кошка Машуня из Городского культурного центра Пскова заняла второе место в конкурсе Министерства культуры РФ «Хвостатый хранитель 2.0». Голосование завершилось сегодня, 22 марта в 11:00.

Кошка Машуня. Фото: ПАИ

Машуня набрала 6 136 голосов, что соответствует 22,9 % от общего числа голосующих. Питомец ГКЦ уступил только коту Томасу, который живёт в Научно-техническом музее имени Ивана Павловича Бардина в Новокузнецке.

Скриншот с итогами голосования

Всего в конкурсе участвовало пять питомцев, за которых свой голос отдали чуть меньше 27 тысяч человек.

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