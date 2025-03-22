Кошка Машуня из Псковского ГКЦ заняла второе место в конкурсе Минкультуры «Хвостатый хранитель 2.0»

14:34, 22 марта 2025, ПАИ

Кошка Машуня из Городского культурного центра Пскова заняла второе место в конкурсе Министерства культуры РФ «Хвостатый хранитель 2.0». Голосование завершилось сегодня, 22 марта в 11:00.

Машуня набрала 6 136 голосов, что соответствует 22,9 % от общего числа голосующих. Питомец ГКЦ уступил только коту Томасу, который живёт в Научно-техническом музее имени Ивана Павловича Бардина в Новокузнецке.

Всего в конкурсе участвовало пять питомцев, за которых свой голос отдали чуть меньше 27 тысяч человек.