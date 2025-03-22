Более 70 спортсменов приняли участие в открытом первенстве Гдовского района по рукопашному бою

20:09, 22 марта 2025, ПАИ

75 спортсменов приняли участие в открытом первенстве Гдовского района по рукопашному бою, посвящённом памяти кавалера двух орденов Мужества Валерия Бобова. Об этом пишет газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря».













Состязание прошло в спортивном зале посёлка Чернева. На мероприятие прибыли гости из Пскова, Печор, Сланцев. Среди почётных гостей турнира был координатор фонда «Защитники Отечества» Владимир Макарчук.

Спортсмены в возрасте от пяти до 17 лет приняли участие в первенстве по рукопашному бою. Были разыграны комплекты наград в 29 весовых и возрастных категориях. Рукопашный бой пользуется успехом не только у мальчиков, но и у девочек: 16 из 75 участников – девчонки.

В соревнованиях участвовали спортсмены, представляющие гдовский клуб «Ратник», команда спортивного клуба «Патриот» из Печор, а также две команды из псковской спортивной школы «Мастер»: отделения рукопашного боя и карате.

Золото завоевали спортсмены центра «Дубно», второе место у Печор, третьими стали участники из Пскова.

Напомним, что первенство посвящено памяти кавалера двух орденов Мужества Валерия Бобова. В 1995 году он погиб в 1-й Чеченской кампании. Боец закрыл собой в бою товарища и получил смертельное ранение. 19 марта он скончался в госпитале. Ему было 19 лет.

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