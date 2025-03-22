Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» прибыла из Печор в Горно-Алтайск

19:45, 22 марта 2025, ПАИ

Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» Псково-Печерская прибыла в Горно-Алтайск Республики Алтай. Об этом ПАИ сообщили в Псково-Печерском монастыре.

Икону доставили в кафедральный храм в честь преподобного Макария Алтайского. Перед ней прошло молебное пение. Его возглавил епископ Горноалтайский и Чемальский Макарий. Икона Божией Матери «Умиление» доступна для поклонения до 23 марта.

Ранее сообщалось, что чудотворную икону Божией Матери «Умиление» привезли в Уссурийск.