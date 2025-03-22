Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» прибыла из Печор в Горно-Алтайск

Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» Псково-Печерская прибыла в Горно-Алтайск Республики Алтай. Об этом ПАИ сообщили в Псково-Печерском монастыре.

Фото из телеграм-канала Псково-Печерского монастыря

Икону доставили в кафедральный храм в честь преподобного Макария Алтайского. Перед ней прошло молебное пение. Его возглавил епископ Горноалтайский и Чемальский Макарий. Икона Божией Матери «Умиление» доступна для поклонения до 23 марта.

Ранее сообщалось, что чудотворную икону Божией Матери «Умиление» привезли в Уссурийск.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 марта 2025

Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» прибыла из Печор в Горно-Алтайск
22 марта 2025

Лекцию о знаменитом художнике провёл для ульяновских студентов сотрудник «Михайловского»
22 марта 2025

До +12 градусов ожидается в Псковской области 23 марта
22 марта 2025

Псковичам напомнили об ответственности за травяной пал
22 марта 2025

Третий фестиваль робототехники стартовал в Себеже

22 марта 2025

В Куньинском районе заасфальтируют ещё 1,6 километра дороги Плюхново – Кудряницы
22 марта 2025

12-метровую маскировочную сеть сплели в Себежском районе за два дня
22 марта 2025

Яркое красно-зелёное северное сияние запечатлели жители Псковской области минувшей ночью

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...