Россиян ждут сильные магнитные бури уровня G3
Сильные магнитные бури уровня G3 накроют Землю. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
Бури подобного типа учёные наблюдали на Земле в начале января. Магнитная буря может начаться уже в начале новых суток. Время первого касания облака солнечной плазмы планеты находится в промежутке между тремя и шестью часами утра.
Причиной её возникновения исследователи называют выброс солнечного вещества, который был вызван вспышкой среднего уровня.
Ранее сообщалось, чем опасны магнитные бури для здоровья человека.
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