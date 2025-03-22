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Общество

Россиян ждут сильные магнитные бури уровня G3

Сильные магнитные бури уровня G3 накроют Землю. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Фото: ПАИ

Бури подобного типа учёные наблюдали на Земле в начале января. Магнитная буря может начаться уже в начале новых суток. Время первого касания облака солнечной плазмы планеты находится в промежутке между тремя и шестью часами утра.

Причиной её возникновения исследователи называют выброс солнечного вещества, который был вызван вспышкой среднего уровня.

Ранее сообщалось, чем опасны магнитные бури для здоровья человека.

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