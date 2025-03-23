Надежда Васильева: Все члены общественного совета «Героев земли Псковской» связаны с СВО

17:30, 23 марта 2025, ПАИ

Все члены общественного совета региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» по роду своей деятельности, службы связаны со специальной военной операцией, отметила глава регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева.

«Общественный совет сформирован таким образом, что все его члены по роду деятельности, службы касаются зоны специальной военной операции. Кроме того, при общественном совете создана рабочая группа: это тот инструмент, который будет разбирать заявления, обращения участников программы, вместе с вами решать какие-то проблемные вопросы, давать при необходимости пояснения», – рассказала Наталья Васильева на встрече с потенциальными заявителями программы – ветеранами СВО.

«У вас здесь на месте, в нашем родном регионе появляются прекрасные возможности, чтобы реализовать себя, занять новое место в обществе или заново построить свою карьеру», – подчеркнула она.

На участие в программе «Герои земли Псковской» уже поступило более 220 заявлений. Приём заявок продолжается до 31 марта 2025 года. Заявки можно направить через портал герои.псков.рф.

Программа «Герои земли Псковской» была анонсирована губернатором Михаилом Ведерниковым, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии Правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.