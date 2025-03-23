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Спорт

Сборная Ассоциации ветеранов СВО Псковской области посоревновалась в пауэрлифтинге на чемпионате Ленинградского военного округа

Сборная членов Ассоциации ветеранов СВО Псковской области приняла участие в чемпионате Ленинградского военного округа по пауэрлифтингу в рамках спартакиады силовых видов спорта в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фото предоставили в комитете по спорту Псковской области

Региональную команду представили Камиль Ижболдин, Анатолий Девушкин и Никита Буравцов.

Спартакиада силовых видов спорта посвящена памяти кавалера ордена Мужества, старшего сержанта Тимофея Шапина.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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