39% псковичей общаются с коллегами вне работы – опрос

19:32, 23 марта 2025, ПАИ

39 % жителей Пскова общаются с коллегами вне работы. Самые популярные места для таких встреч – парки, рестораны и кафе, следует из итогов опроса, который специалисты сервиса SuperJob провели с 6 по 18 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы.

При этом 34 % респондентов заявили, что перестали поддерживать неформальные встречи с коллегами по работе, 26 % псковичей не общались и не общаются с коллегами после работы, а 1 % опрошенных заявил, что только недавно начал общаться с коллегами за пределами офиса.

Ранее сообщалось, что половина работающих псковичей считает, что массовые увольнения неэффективных сотрудников могут спровоцировать уход ценных кадров. Подробнее об этом читайте здесь.