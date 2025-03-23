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Общество

39% псковичей общаются с коллегами вне работы – опрос

39 % жителей Пскова общаются с коллегами вне работы. Самые популярные места для таких встреч – парки, рестораны и кафе, следует из итогов опроса, который специалисты сервиса SuperJob провели с 6 по 18 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы.

Фото: ПАИ

При этом 34 % респондентов заявили, что перестали поддерживать неформальные встречи с коллегами по работе, 26 % псковичей не общались и не общаются с коллегами после работы, а 1 % опрошенных заявил, что только недавно начал общаться с коллегами за пределами офиса.

Ранее сообщалось, что половина работающих псковичей считает, что массовые увольнения неэффективных сотрудников могут спровоцировать уход ценных кадров. Подробнее об этом читайте здесь.

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