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Общество

Директор Псковского планетария выступил с лекциями в Эрмитаже

Директор Псковского планетария, руководитель межрегионального научно-просветительского проекта «Поехали!» Владимир Колпаков выступил с лекциями в одном из залов Эрмитажа в рамках Недели детской и юношеской книги в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото со страницы Владимира Колпакова в соцсети «ВКонтакте»

Лекция «Пара слов о Вселенной» стала частью интерактивной игры-путешествия «До Луны и обратно», организованной по мотивам книги Николая Носова «Незнайка на Луне». «Около 50 взрослых и детей целый час слушали мой рассказ, отвечали на вопросы и задавали свои. Кажется, всем понравилось (как всегда, взрослым понравилось больше)», – рассказал Владимир Колпаков по итогам первой лекции.

Фото со страницы Владимира Колпакова в соцсети «ВКонтакте»

Также пскович прочитал ещё одну лекцию – о мифах и легендах звёздного неба.

«Проект «Поехали!» продолжается, ведь космос огромен и рассказывать о его красоте и тайнах можно бесконечно», – заключил Владимир Колпаков.

В чём уникальность проекта «Поехали!», Владимир Колпаков ранее рассказывал в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). Эфир смотрите по ссылке.

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