В чём уникальность проекта «Поехали», рассказал директор Псковского планетария

14:12, 01 августа 2023, ПАИ

О межрегиональном научно-просветительском проекте «Поехали» и новых возможностях рассказал директор Псковского планетария, руководитель проекта Владимир Колпаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Мероприятия научно-просветительского проекта «Поехали» реализуются с использованием гранта президента РФ, в том числе астрономический фестиваль «Небо зовёт!», который пройдёт в Пскове 19 августа.

«У нас практически по всей России сотрудничество. Мы сейчас как раз в рамках нашего научно-просветительского проекта «Поехали» задействовали шесть городов», – сказал директор планетария. Псков обменивается опытом с Москвой, Санкт-Петербургом, Омском, Петрозаводском, Красноярском. Он также отметил, что на данном этапе присоединиться к проекту готовы Волгоградский и Екатеринбургский планетарии, Новосибирск. «Проект постепенно расползается по всей стране», – подчеркнул Владимир Колпаков.

По его словам, проект «Поехали» стартовал с февраля текущего года. А до этого полтора года действовал проект «Небо зовёт!». Он отметил, что эти проекты похожи, разница лишь в масштабах: «Небо зовёт!» проводится только в рамках области.

«Собственно, началось всё с проекта «Небо зовёт!». Мы закупили себе телескопы. Закупили дополнительное оборудование, начали проводить мероприятия», – сказал Владимир Колпаков.

Отметим, представители АНО «Центр молодёжного инновационного творчества «Юный техник» выиграли грант в размере 8,2 миллиона рублей в январе 2023 года. В рамках гранта проводятся лекции и мастер-классы по астрономии и основам астрофотографии, а также пройдут три больших астрономических фестиваля «Небо зовёт!».