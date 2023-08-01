Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В чём уникальность проекта «Поехали», рассказал директор Псковского планетария

О межрегиональном научно-просветительском проекте «Поехали» и новых возможностях рассказал директор Псковского планетария, руководитель проекта Владимир Колпаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото ПАИ. На фото Владимир Колпаков

Мероприятия научно-просветительского проекта «Поехали» реализуются с использованием гранта президента РФ, в том числе астрономический фестиваль «Небо зовёт!», который пройдёт в Пскове 19 августа.

«У нас практически по всей России сотрудничество. Мы сейчас как раз в рамках нашего научно-просветительского проекта «Поехали» задействовали шесть городов», – сказал директор планетария. Псков обменивается опытом с Москвой, Санкт-Петербургом, Омском, Петрозаводском, Красноярском. Он также отметил, что на данном этапе присоединиться к проекту готовы Волгоградский и Екатеринбургский планетарии, Новосибирск. «Проект постепенно расползается по всей стране», – подчеркнул Владимир Колпаков.

По его словам, проект «Поехали» стартовал с февраля текущего года. А до этого полтора года действовал проект «Небо зовёт!». Он отметил, что эти проекты похожи, разница лишь в масштабах: «Небо зовёт!» проводится только в рамках области.

«Собственно, началось всё с проекта «Небо зовёт!». Мы закупили себе телескопы. Закупили дополнительное оборудование, начали проводить мероприятия», – сказал Владимир Колпаков.

Отметим, представители АНО «Центр молодёжного инновационного творчества «Юный техник» выиграли грант в размере 8,2 миллиона рублей в январе 2023 года. В рамках гранта проводятся лекции и мастер-классы по астрономии и основам астрофотографии, а также пройдут три больших астрономических фестиваля «Небо зовёт!».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 августа 2023

Пустошане собрали около 90 тысяч рублей на покупку медикаментов для участников СВО

01 августа 2023

Осуждённые благоустроили воинское захоронение на острове имени Залита

01 августа 2023

Снаряд времён войны обнаружили в Опочецком районе

01 августа 2023

Почти 40 детей покусали клещи в Псковской области за неделю

01 августа 2023

Почти миллион пассажиров воспользовались железнодорожным транспортом в Псковской области за год

01 августа 2023

Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 2 августа

01 августа 2023

О судьбе Псковского планетария поговорили на «Серебряном дожде». Главное

01 августа 2023

В чём уникальность проекта «Поехали», рассказал директор Псковского планетария


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...