За ночь над регионами России сбили 28 украинских беспилотников

09:29, 24 марта 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По 12 дронов сбили над Ростовской и Брянской областями, два беспилотника – над Крымом, ещё по одному БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря и Краснодарским краем.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.