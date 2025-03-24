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Общество

За ночь над регионами России сбили 28 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По 12 дронов сбили над Ростовской и Брянской областями, два беспилотника – над Крымом, ещё по одному БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря и Краснодарским краем.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

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