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Как мошенники обходят самозапрет на выдачу кредитов, объяснил эксперт

С 1 марта россияне могут установить самозапрет на кредитование через «Госуслуги» – услуга должна защитить граждан от мошеннических займов, однако с помощью неё же злоумышленники и берут кредиты на своих жертв. Об этом в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ регулятора Александр Иванов.

Александр Иванов. Фото: ПАИ

Мошенники используют в своих схемах все самые обсуждаемые события, и услуга самозапрета на кредитование не стала исключением, отметил спикер. «Злоумышленники звонят людям от имени «Госуслуг», бюро кредитных историй или банков. Говорят, что в процессе установки самозапрета случился сбой, и предлагают всё исправить», – объяснил Александр Иванов. Аферисты не обходят стороной и тех, кто не ставил самозапрет, – таким людям обманщики сообщают, что услуга уже была подключена по ошибке, и настаивают на проверке данных.

Если человек доверился, мошенники просят его перейти по ссылке, которая ведёт на поддельный сайт «Госуслуг», объяснил гость студии. Он предостерёг, что, если гражданин укажет личные данные, аферисты их перехватят и используют в корыстных целях. «Иногда по ссылке находится файл с вирусом. Если его скачать, он украдёт личные данные с устройства и содержание уведомлений, в том числе с секретными кодами», – заключил Александр Иванов.

Подробнее о том, как установить самозапрет на кредитование, читайте здесь.

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