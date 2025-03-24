С помощью каких мошеннических схем люди чаще всего попадаются на удочку, рассказал эксперт Банка России

14:17, 24 марта 2025, ПАИ

С помощью каких мошеннических схем люди чаще всего попадаются на удочку, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Добраться до чужих сбережений в большинстве случаев преступникам помогали вредоносные программы, с помощью которых мошенники перехватывали сообщения с секретными кодами и взламывали банковские приложения людей», – объяснил Александр Иванов. Люди часто ведутся на подобный обман и устанавливают вредоносные приложения, так как аферисты представляются сотрудниками служб безопасности банков, полиции или прокуратуры и предлагают своим жертвам разные государственные выплаты и меры поддержки, уточнил он.

Гость студии предупредил, что обычно ссылки на вирусные приложения злоумышленники присылают с помощью SMS-сообщений, в мессенджеры, на электронную почту или распространяют через интернет-рекламу.

Напомним, что 1 октября 2025 года в приложениях российских банков появится специальная кнопка для пострадавших от мошенников, которая позволит клиентам заявлять о мошеннических переводах, а также упростит процедуру подачи заявления в правоохранительные органы.