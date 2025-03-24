Члены ОНК ознакомились с деятельностью псковского центра пробации для бывших заключённых

20:17, 24 марта 2025, ПАИ

Члены ОНК ознакомились с деятельностью псковского центра пробации для бывших заключённых, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Участие в мероприятии приняли председатель общественной наблюдательной комиссии региона Николай Червяков, члены ОНК Владимир Никишин, Ольга Шатова и Василий Лупаков, помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС регионального УФСИН Вячеслав Иванов, старший инспектор по особым поручениям группы пробации УФСИН Наталья Васильева, а также один из руководителей центра пробации Павел Райков.

В ходе встречи члены ОНК ознакомились с деятельностью центра, с программами, специально разработанными для успешной реинтеграции в общество осуждённых, освободившихся от отбывания наказания в виде лишения свободы и принудительных работ и обратившихся за содействием в рамках исполнительной и постпенитенциарной пробации.

Представителям общественности продемонстрировали условия проживания и рассказали о предоставляемых видах поддержки, подчеркнув, что совместно с УИИ регионального УФСИН центр помогает нуждающимся в решении вопросов трудового и бытового устройства, в восстановлении документов, в оказании психологической, медицинской и духовной помощи. Также гостям была предоставлена возможность пообщаться с постояльцами центра.

Напомним, с 1 января 2025 года в Псковской области официально осуществляет свою деятельность первый центр пробации, открытый на базе автономной некоммерческой организации «Центр социальной адаптации «Другой формат».