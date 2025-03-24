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Общество

Пропавшего в Пскове 49-летнего мужчину нашли живым

Пропавшего в Пскове 49-летнего мужчину нашли живым, сообщили ПАИ в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Найден, жив», – говорится в сообщении. Напомним, с18 марта мужчина не выходил на связь.

Ранее сообщалось, что пропавшего в Пскове 66-летнего мужчину нашли погибшим.

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