Литературная гостиная псковских писателей впервые пройдёт без основателя

23:52, 24 марта 2025, ПАИ

Заседание литературно-художественной гостиной традиционно состоится 28 марта – в последнюю пятницу месяца – в филиале Городского культурного центра Пскова, сообщает Псковский литературный портал.

Встреча псковских писателей и любителей русской словесности в литературной гостиной будет посвящена основательнице гостиной Ирене Панченко. Прозвучат стихи поэтессы и песни, на эти стихи написанные, воспоминания друзей и коллег.

Напомним, что литературная гостиная псковских писателей впервые открыла свои двери в 1997 году и более не закрывалась. Все эти годы постоянным организатором и ведущим литературных встреч была драматург, поэтесса, прозаик и художница Ирена Панченко. Она скончалась на 85-м году жизни в начале марта в Пскове.