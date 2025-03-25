Подворье Псково-Печерского монастыря приглашает желающих на встречи по догматическому богословию

09:07, 25 марта 2025, ПАИ

Подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове приглашает желающих на еженедельные встречи по догматическому богословию для мирян, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Встречи проводит руководитель миссионерского отдела Псковской епархии, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове иерей Роман Гизитдинов.

Встречи проходят каждый четверг в 18:30 в воскресной школе подворья Псково-Печерского монастыря (Псков, улица Карла Маркса, 36).