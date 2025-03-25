Цены на услуги пассажирского транспорта в Псковской области за месяц выросли почти на 9%
Цены на услуги пассажирского транспорта в Псковской области в феврале этого года выросли на 8,69 % по сравнению с январём 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.
Также за этот же период на 3,81 % подорожали услуги зарубежного туризма, на 1,88 % – услуги гостиниц и прочих мест проживания, на 1,62 % – бытовые услуги и на 1,29 % – санаторно-оздоровительные услуги.
В целом цены на услуги в Псковской области в феврале текущего года увеличились на 1,06 % в сравнении с первым месяцем года.
Напомним, что цены на бензин в Псковской области выросли – подробнее с ними можно ознакомиться здесь.
Цены на услуги пассажирского транспорта в Псковской области за месяц выросли почти на 9%