Цены на услуги пассажирского транспорта в Псковской области за месяц выросли почти на 9%

11:40, 25 марта 2025, ПАИ

Цены на услуги пассажирского транспорта в Псковской области в феврале этого года выросли на 8,69 % по сравнению с январём 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Также за этот же период на 3,81 % подорожали услуги зарубежного туризма, на 1,88 % – услуги гостиниц и прочих мест проживания, на 1,62 % – бытовые услуги и на 1,29 % – санаторно-оздоровительные услуги.

В целом цены на услуги в Псковской области в феврале текущего года увеличились на 1,06 % в сравнении с первым месяцем года.

Напомним, что цены на бензин в Псковской области выросли – подробнее с ними можно ознакомиться здесь.