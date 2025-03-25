Бензин в Псковской области вырос в цене – Псковстат

11:21, 25 марта 2025, ПАИ

Об изменении цен на бензин в феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, цены на дизельное топливо выросли на 10,24 % и составили 70,5 рубля за литр, цена на автомобильный бензин поднялась на 12,14 %, а его литр стоит 58,3 рубля. Бензин АИ-92 вырос в цене на 10,35 %, его стоимость составляет 56,14 рубля за литр, АИ-95 – на 10,56 %, до 59,9 рубля, и бензин марки АИ-98 и выше стоит 84,59 рубля за литр, что больше на 23,98 % по сравнению с февралём прошлого года.

Ранее псковичам рассказали, что новый автомобиль из салона можно купить даже в период высоких процентных ставок. В этом случае помогут рассрочка или покупка машины на условиях Trade In.