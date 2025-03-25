Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Бензин в Псковской области вырос в цене – Псковстат

Об изменении цен на бензин в феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Так, цены на дизельное топливо выросли на 10,24 % и составили 70,5 рубля за литр, цена на автомобильный бензин поднялась на 12,14 %, а его литр стоит 58,3 рубля. Бензин АИ-92 вырос в цене на 10,35 %, его стоимость составляет 56,14 рубля за литр, АИ-95 – на 10,56 %, до 59,9 рубля, и бензин марки АИ-98 и выше стоит 84,59 рубля за литр, что больше на 23,98 % по сравнению с февралём прошлого года.

Ранее псковичам рассказали, что новый автомобиль из салона можно купить даже в период высоких процентных ставок. В этом случае помогут рассрочка или покупка машины на условиях Trade In.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 марта 2025

Цены на услуги пассажирского транспорта в Псковской области за месяц выросли почти на 9%
25 марта 2025

Какие продукты в Псковской области подорожали за месяц больше всего, рассказали аналитики
25 марта 2025

Бензин в Псковской области вырос в цене – Псковстат
25 марта 2025

Денис Василенко станет гостем программы «Оглавление»
25 марта 2025

93% обращений в псковское отделение фонда «Защитники Отечества» получили решения
25 марта 2025

Дождливый день ожидает псковичей 26 марта
25 марта 2025

Жители Псковской области могут сообщать о зарослях борщевика с помощью интерактивной карты
25 марта 2025

Жители Псковской области стали реже разводиться

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...