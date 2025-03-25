Первая делегация школьников Псковской области посетила центральный парк «Патриот»

12:50, 25 марта 2025, ПАИ

Первая делегация школьников Псковской области посетила центральный парк ВС РФ «Патриот», сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова











«В рамках подписанного соглашения мы договорились с директором парка Игорем Барсковым о проведении серии таких экскурсий. До конца года запланировано шесть выездов», – напомнил глава региона.

В состав первой группы вошли дети участников СВО и погибших героев. В дальнейшем на экскурсиях смогут побывать ребята, проявившие себя в учёбе, спорте, творчестве и в общественной деятельности.

Выставочный комплекс занимает более пяти гектаров, здесь можно увидеть технику всех видов и родов войск, тематические экспозиции, военные тренажёры-симуляторы. Не только в России – в мире нет подобных объектов, подчеркнул Михаил Ведерников.

«Нашим ребятам «Патриот» предлагает интересную двухдневную программу, включающую посещение музеев и памятных мест, полное погружение в историческое прошлое нашей страны, знакомство с героическими традициями Вооружённых сил», – заключил губернатор.