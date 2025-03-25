Работы по переносу Анастасиевской часовни готов оплатить меценат

17:28, 25 марта 2025, ПАИ

Работы по переносу Анастасиевской часовни готов оплатить меценат, сообщил генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Он уточнил, что проект по переносу часовни всё ещё находится в главгосэкспертизе и «в него вносятся изменения, необходимые по нормам». «Проектировщики отрабатывают эти замечания. У нас есть ещё полтора месяца на прохождение экспретизы. Далее встаёт вопрос о финансировании. И уже есть благотворитель, который готов перенести часовню и установить её на новый постамент, так как АНО не может направлять средства на это. Благотворитель очень ждёт прохождения экспертизы», – рассказал Денис Василенков, добавив, что, возможно, уже в этом году часовня обретёт новую прописку.

Добавим, что перенос часовни в сторону от Ольгинского моста обсуждается в течение нескольких лет. Он предполагает перенос часовни на несколько десятков метров.

Анастасиевская часовня была построена на левом берегу реки Великой зодчим Серебряного века Алексеем Щусевым, её стены украшены живописью по эскизам художника Николая Рериха. Росписью занимался иконописец Григорий Чириков. Ранее постройка размещалась на одном уровне с дорогой и старым Ольгинским мостом, утраченным в годы Великой Отечественной войны. В послевоенные годы главку часовни снесли, росписи замазали масляной краской, а в помещении разместилась лавка по продаже керосина.

Григорий Чириков расписал лишь три стены часовни, на четвертой находились иконы и аналой с образом святой Анастасии, которую псковичи почитали как целительницу. Сверху над дверями находится изображение Спаса Нерукотворного, которое держат два ангела, по бокам располагаются лики святых князей Довмонта-Тимофея и Всеволода-Гавриила, за ними можно рассмотреть Троицкий собор. На одной стене над небольшим окном располагается образ Николая Чудотворца, на второй — Богоматерь в кольце крепостных стен. Оба окна по бокам украшены изображениями двух архангелов с хоругвями. На потолке можно разглядеть небесные светила, в центре композиции помещён голубь, символизирующий Святой Дух. Все росписи в часовне несут тематику заступничества.