Как готовятся кадры для реставрационных работ в Псковской области, рассказал Денис Василенко

17:21, 25 марта 2025, ПАИ

С сентября студенты проходят обучение в сфере реставрации на базе Псковского политехнического колледжа, сообщил генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

По федеральному проекту «Профессионалитет» Минпросвещения 38 преподавателей колледжа прошли программу по повышению квалификации. Из федерального бюджета Псковскому политехническому колледжу выделили 70 миллионов рублей. «На эти средства в колледже сделан ремонт, закуплено оборудование, на котором ребята обучаются гончарному, столярному мастерству, работе с камнем, ландшафтному дизайну», - перечислил Денис Василенко.

«А вообще кадры под себя мы готовим уже около полутора лет, поэтому ребята уже не раз бывали на наших объектах. К тому же у нас регулярно проходят и экскурсии, и семинары на объектах, работаем и с Союзом реставраторов, где под руководством профессионалов ребята на базе объектов получают навыки новой профессии», - рассказал Денис Василенко.