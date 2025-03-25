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Общество

Как готовятся кадры для реставрационных работ в Псковской области, рассказал Денис Василенко

С сентября студенты проходят обучение в сфере реставрации на базе Псковского политехнического колледжа, сообщил генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Денис Василенко. Фото: ПАИ

По федеральному проекту «Профессионалитет» Минпросвещения 38 преподавателей колледжа прошли программу по повышению квалификации. Из федерального бюджета Псковскому политехническому колледжу выделили 70 миллионов рублей. «На эти средства в колледже сделан ремонт, закуплено оборудование, на котором ребята обучаются гончарному, столярному мастерству, работе с камнем, ландшафтному дизайну», - перечислил Денис Василенко.

«А вообще кадры под себя мы готовим уже около полутора лет, поэтому ребята уже не раз бывали на наших объектах. К тому же у нас регулярно проходят и экскурсии, и семинары на объектах, работаем и с Союзом реставраторов, где под руководством профессионалов ребята на базе объектов получают навыки новой профессии», - рассказал Денис Василенко.

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