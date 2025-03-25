Останки молодого человека нашли охотники в лесу в Псковской области
Останки молодого человека нашли охотники в лесу в Псковской области, сообщили ПАИ в поисковом отряде «След».
О случившемся охотники сообщили в полицию. По имеющимся данным, это 31-летний Алексей Прокофьев, который пропал в районе деревень Работино и Крестилово в Локнянском районе в декабре прошлого года.
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