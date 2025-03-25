Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Останки молодого человека нашли охотники в лесу в Псковской области

Останки молодого человека нашли охотники в лесу в Псковской области, сообщили ПАИ в поисковом отряде «След».

О случившемся охотники сообщили в полицию. По имеющимся данным, это 31-летний Алексей Прокофьев, который пропал в районе деревень Работино и Крестилово в Локнянском районе в декабре прошлого года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 марта 2025

Инженер травмировал руку на предприятии в Великих Луках
25 марта 2025

Приставы помогли псковичке вернуть деньги за некачественную дверь и получить 418 тысяч рублей моральной компенсации
25 марта 2025

Подросток пропал в Стругах Красных
25 марта 2025

«Чёрный копатель» из Пскова оказался причастен к незаконному обороту взрывных устройств
24 марта 2025

ВАЗ и BMW столкнулись на улице Коммунальной в Пскове
24 марта 2025

Псковский хореограф получила травму на занятиях
24 марта 2025

Суд взыскал 90 тысяч рублей с хозяина собаки, напавшей на ребёнка в Псковской области
24 марта 2025

Утопленник обнаружен в реке Шелони в Порховском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...