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Премьерный показ фильма «Семён Гейченко. Домовой Пушкиногорья» и встреча с Игорем Калядиным пройдёт в «Михайловском» 27 марта

На премьерный показ фильма «Семён Гейченко. Домовой Пушкиногорья» и на творческую встречу с автором этой ленты, кинорежиссёром и сценаристом, заслуженным деятелем искусств России Игорем Калядиным приглашают жителей и гостей Псковской области. Подробности проведения мероприятия, которое пройдёт в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» 27 марта, ПАИ рассказали организаторы.

С. С. Гейченко. Фото: из фондов «Михайловского»

В письме на имя директора Пушкинского заповедника Георгия Василевича Игорь Калядин благодарит коллектив музея и лично его руководителя за помощь в работе над картиной и пишет: «… буду безмерно рад, если первый показ фильма состоится именно у вас, там, где бережно хранят память о Семёне Степановиче Гейченко».

В «Михайловском» напомнили, что Игорь Калядин — выпускник Школы-студии МХАТ, работал в московском театре «Современник», а затем на Иновещании, где выпустил несколько радиоспектаклей. В своё время он также был режиссёром телепрограмм и документальных фильмов канала РТР, режиссёром-постановщиком на телеканале ВГТРК «Культура». В его активе такие документальные ленты как «Теория всеобщей контактности Элия Белютина», «Анна Бовшек. Жизнь поперёк строк», «Портреты в камне», многие другие яркие работы о людях культуры и искусства.

Творческая встреча с Игорем Калядиным с показом фильма «Семён Гейченко. Домовой Пушкиногорья» пройдёт в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) 27 марта. Начнут её в 15:00. Вход – свободный для всех желающих.

Ранее сообщалось, что в выставочном зале «Музейная почта» в составе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» открыли для посетителей новую тематическую выставку под названием «Но ты – губерния Псковская…» Путешествия Пушкина и путешествия к Пушкину».

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