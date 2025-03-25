Пропавший в Стругах Красных несовершеннолетний найден живым
16-летний юноша Илья Саваневский найден живым, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт. Псковская область».
«Найден, жив», – говорится в сообщении. Напомним, с 21 марта местонахождение подростка было неизвестно.
Ранее сообщалось, что пропавшего в Пскове 66-летнего мужчину нашли погибшим.
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