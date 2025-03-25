Псковичей приглашают принять участие в акции по сбору макулатуры «БумБатл»

21:53, 25 марта 2025, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают принять участие в экологической акции «БумБатл» по сбору макулатуры, сообщили ПАИ в АНО «Национальные приоритеты».

С этого года акция проходит в новом формате – теперь сдавать макулатуру можно круглый год. Новый сезон проекта стартовал сегодня, 25 марта, а итоги «БумБатла» подведут в марте 2026 года. Масштабная экологическая акция проходит в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Ключевая цель – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф, указать свою организацию или подтвердить индивидуальное участие, выбрать ближайший пункт приёма макулатуры на интерактивной карте, сдать бумагу, получить акт сдачи и загрузить его в личный кабинет. Промежуточные результаты индивидуальных соревнований объявят весной, летом, осенью и зимой, а итоговый зачёт пройдёт в марте 2026 года. Победителей наградят экологичными подарками.

За предыдущие пять сезонов акции в мероприятии в России приняли участие девять миллионов человек, которые собрали 305 000 тонн макулатуры. В Псковской области в прошлом году во время акции жители сдали на переработку почти 42 тонны бумажных отходов. Макулатуру сдавали сотрудники частных и государственных предприятий, студенты, школьники и волонтёры.

Напомним, что макулатуру принимают в детских садах, школах, колледжах, вузах, офисах компаний-участников, государственных учреждениях и специальных пунктах. Ближайшие места для сдачи можно посмотреть на интерактивной карте на сайте «БумБатла».