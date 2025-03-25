Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают принять участие в акции по сбору макулатуры «БумБатл»

Жителей Псковской области приглашают принять участие в экологической акции «БумБатл» по сбору макулатуры, сообщили ПАИ в АНО «Национальные приоритеты».

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

С этого года акция проходит в новом формате – теперь сдавать макулатуру можно круглый год. Новый сезон проекта стартовал сегодня, 25 марта, а итоги «БумБатла» подведут в марте 2026 года. Масштабная экологическая акция проходит в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Ключевая цель – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф, указать свою организацию или подтвердить индивидуальное участие, выбрать ближайший пункт приёма макулатуры на интерактивной карте, сдать бумагу, получить акт сдачи и загрузить его в личный кабинет. Промежуточные результаты индивидуальных соревнований объявят весной, летом, осенью и зимой, а итоговый зачёт пройдёт в марте 2026 года. Победителей наградят экологичными подарками.

За предыдущие пять сезонов акции в мероприятии в России приняли участие девять миллионов человек, которые собрали 305 000 тонн макулатуры. В Псковской области в прошлом году во время акции жители сдали на переработку почти 42 тонны бумажных отходов. Макулатуру сдавали сотрудники частных и государственных предприятий, студенты, школьники и волонтёры.

Напомним, что макулатуру принимают в детских садах, школах, колледжах, вузах, офисах компаний-участников, государственных учреждениях и специальных пунктах. Ближайшие места для сдачи можно посмотреть на интерактивной карте на сайте «БумБатла».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 марта 2025

Псковичей приглашают принять участие в акции по сбору макулатуры «БумБатл»
25 марта 2025

В Себеже чествовали работников культуры района
25 марта 2025

Автор «Псковской азбуки» и главный герой этой книги встретились с читателями
25 марта 2025

Итоги круглого стола по поддержке МСП подвела директор технопарка «Электрополис»
25 марта 2025

Пропавший в Стругах Красных несовершеннолетний найден живым
25 марта 2025

МЧС России и «Россети» будут развивать сотрудничество для предотвращения нештатных ситуаций на энергообъектах
25 марта 2025

Премьерный показ фильма «Семён Гейченко. Домовой Пушкиногорья» и встреча с Игорем Калядиным пройдут в «Михайловском» 27 марта
25 марта 2025

Звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области» присвоено Александру Стройло

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...