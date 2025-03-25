Несанкционированную свалку возле кладбища в Красногородске ликвидировали по требованию прокурора

22:15, 25 марта 2025, ПАИ

Прокуратура Красногородского района провела проверку исполнения требований федерального законодательства об отходах производства и потребления, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

Установлено, что на территории Красногородского муниципального округа возле общественного кладбища (Новое Велейское кладбище) имеется несанкционированная свалка твёрдых бытовых отходов. Внесено представление с требованием к должностным лицам незамедлительно устранить выявленные нарушения.

Представление об устранении нарушений рассмотрено и удовлетворено, несанкционированная свалка твёрдых бытовых отходов ликвидирована.

Ранее сообщалось, что на двух железнодорожных переездах в Пскове устранены нарушения после вмешательства прокурора.