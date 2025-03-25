Несанкционированную свалку возле кладбища в Красногородске ликвидировали по требованию прокурора
Прокуратура Красногородского района провела проверку исполнения требований федерального законодательства об отходах производства и потребления, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.
Установлено, что на территории Красногородского муниципального округа возле общественного кладбища (Новое Велейское кладбище) имеется несанкционированная свалка твёрдых бытовых отходов. Внесено представление с требованием к должностным лицам незамедлительно устранить выявленные нарушения.
Представление об устранении нарушений рассмотрено и удовлетворено, несанкционированная свалка твёрдых бытовых отходов ликвидирована.
Ранее сообщалось, что на двух железнодорожных переездах в Пскове устранены нарушения после вмешательства прокурора.
Два миллиона рублей можно получить за помощь в раскрытии похищения великолукских школьников в 2007 году