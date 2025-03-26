Bloomberg: Россия планирует масштабное расширение на рынок Китая

12:46, 26 марта 2025, ПАИ

Товары из России пользуются в Китае повышенным спросом, поэтому российский бизнес массово открывает там свои магазины, пишет информационное агентство Bloomberg.

Магазины по продаже товаров из России распространились по всему Китаю, и Москва, заметив интерес, запланировала собственное масштабное расширение, сказал научный сотрудник по китайской политэкономии в Манчестерском университете Тао Ван. «Простые китайцы тепло относятся к России», – добавил он.

По оценке за прошлый год, товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня – 245 миллиардов долларов, 129 миллиардов долларов из которых пришлось на российский экспорт.

Добавим, что спрос на грузоперевозки между Псковской областью и Китаем вырос в четыре раза.