Заболеваемость ОРВИ в Псковской области снизилась более чем на 10%

12:01, 26 марта 2025, ПАИ

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области с 17 по 23 марта по сравнению с предыдущей неделей снизилась более чем на 10 % (6 232 против 6 929 случаев), сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Доля детей до 14 лет среди заболевших по области за неделю составила 51,4 %. В Пскове зарегистрировали 2 375 случаев ОРВИ, или 38,1 % от общего количества по региону.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы гриппозной и негриппозной этиологии. Зарегистрировано 146 случаев гриппа. Лабораторно подтверждены грипп A и грипп B, уточнили в пресс-службе.