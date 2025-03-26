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Общество

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области снизилась более чем на 10%

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области с 17 по 23 марта по сравнению с предыдущей неделей снизилась более чем на 10 % (6 232 против 6 929 случаев), сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

Доля детей до 14 лет среди заболевших по области за неделю составила 51,4 %. В Пскове зарегистрировали 2 375 случаев ОРВИ, или 38,1 % от общего количества по региону.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы гриппозной и негриппозной этиологии. Зарегистрировано 146 случаев гриппа. Лабораторно подтверждены грипп A и грипп B, уточнили в пресс-службе.

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