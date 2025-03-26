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Общество

С чем связаны проблемы в работе СБП, объяснил Роскомнадзор

Центр мониторинга и управления связи общего пользования зафиксировал массовые обращения россиян о проблемах с оплатой через сервис быстрых платежей сегодня, 26 марта. Проблема возникла из-за сбоя в инфраструктуре Национальной системы платёжных карт, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН.

«Проблема была связана со сбоем в инфраструктуре НСПК. С 11:30 сервис восстанавливает работоспособность», – отметили в пресс-службе.

Добавим, что количество жалоб превысило отметку в три тысячи, а большинство обращений поступило из Свердловской, Тверской, Нижегородской, Московской и Ленинградской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

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