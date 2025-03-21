Рослесхоз оценил готовность Псковской области к пожароопасному сезону

20:17, 21 марта 2025, ПАИ

Псковская область одной из первых на Северо-Западе признана готовой к пожароопасному сезону. Такое решение принято по результатам проверки Департаментом лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В ходе проверки было учтено 30 критериев готовности. В этом году перечень критериев был расширен. В частности, было уделено особое внимание оснащению лесопожарной техники системой спутниковой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС».

Региональный комитет по природным ресурсам и экологии провёл комплекс мероприятий по предотвращению и тушению лесных пожаров на территории Псковской области. В частности, был полностью укомплектован штат наземных лесопожарных формирований. Готовность сил и лесопожарной техники по сводному плану тушения лесных пожаров составляет 100 %.

Отметим, Псковская область неоднократно входила в число лучших регионов по скорости тушения лесных пожаров. В этом году пожароопасный сезон в регионе ожидается с 1 апреля. Для предотвращения возгораний сухой травы будет проведён комплекс превентивных мероприятий. Кроме того, в текущем году планируется очистка более 5,2 тысячи километров противопожарных минерализованных полос, создание новых противопожарных полос, реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, а также благоустройство зон отдыха граждан в лесах.

В Псковской области успешно функционирует региональная диспетчерская служба мониторинга пожарной опасности в лесах. Благодаря системе «Лесохранитель» более 93 % территории лесного фонда находится под наблюдением. Специализированная техника и средства пожаротушения полностью готовы к работе.

В рамках национального проекта «Экология» в 2024 году в регионе завершилась масштабная работа по полному оснащению техникой областного противопожарного лесного центра. Только в прошлом году на приобретение лесопожарной техники из федерального бюджета было выделено более 94 миллионов рублей.