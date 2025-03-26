70 лет службе родовспоможения Псковского перинатального центра: об истоках, родах в день полёта Гагарина и модернизации

14:00, 26 марта 2025, ПАИ

70-летие службы родовспоможения отмечает Псковский клинический перинатальный центр. Учреждение пережило множество изменений: были в истории перинатального центра переезды, смена врачей, открытие новых отделений. Но неизменным оставалось одно – здесь всегда работали профессионалы. С теми, кто стоял у истоков, и теми, кто сейчас делает женщин счастливыми, пообщалась съёмочная группа «Первого Псковского».

«Каждый третий человек в городе – мой», – рассказала акушерка с многолетним стажем Александра Царева о малышах, которых она приняла на свет. Александра Царева начала свой путь в 1950-е годы, принимала роды в самых сложных условиях, включая поездки на лошадях и даже вертолётах. Так было и 12 апреля 1961 года. Ей пришлось принять роды, едва сойдя с вертолёта. «А там снаружи-то кричит: кто родился? Я говорю: мальчик. А они кричат: Юра, Юра! Я думаю: какой Юра? Говорю: чего вы кричите? Какой Юра? Вот полетел Гагарин вокруг Земли. Он сделал оборот вокруг Земли, и я сделала, только другой круг», – вспоминает акушерка.

История центра началась в 1955 году с открытия в Пскове родильного дома на 80 коек, первым главным врачом, возглавившим его работу, стала Клавдия Гончарова, рассказала заведующая акушерским физиологическим отделением с совместным пребыванием матери и ребёнка Псковского клинического перинатального центра Елена Ковалева.

Отсюда и пошёл отсчет. Роддом кочевал с улицы Кузнецкой на улицу Коммунальную, какое-то время рожали даже в школе – это был лицей № 4. Менялась и структура медучреждения. Например, женская консультация не всегда была в его составе.

«Но всегда была неотъемлемой частью службы родовспоможения. И на сегодняшний день мы можем с гордостью сказать, что перинатальный центр начинается с женской консультации и в женской консультации перинатальный центр продолжается», – отметила заведующая женской консультацией Псковского клинического перинатального центра Ирина Цуканова.

А жизнь малыша продолжается в руках неонатологов. Когда-то и их не было в составе роддома.

«В Пскове, по данным архивов, микропедиатры, так их называли, появились только в 1960-е годы, то есть чуть попозже, чем появилась акушерская служба. И соответственно, на первых порах акушеры-гинекологи сами оказывали помощь и матери, и ребёнку», – рассказала заместитель главного врача Псковского клинического перинатального центра по педиатрической помощи Ольга Сачкова.

Сегодня перинатальный центр оснащён современным оборудованием, практикует партнёрские роды и подбирает индивидуальный подход к каждой пациентке. Здесь выхаживают даже самых маленьких новорождённых, весом менее килограмма. В многофункциональном центре работает 28 отделений, из них 18 расположены в Пскове, а 10 – в Великих Луках.

«На данный момент штат перинатального центра – 400 с хвостиком человек. Недавно к нам присоединилась южная зона – ещё 150 человек. Это единая служба, которая направлена на оказание медицинской помощи по всей Псковской области мамам и деткам», – отметила главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук.