Ефремову предложили новую работу, но не в театре

15:10, 26 марта 2025, ПАИ

Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову предложили занять должность коммерческого директора Ивановской швейной фабрики после условно-досрочного освобождения, пишет RT со ссылкой на гендиректора фабрики Юрия Лукьянчикова.

По его словам, он любит творчество Ефремова и хочет посодействовать актёру в трудоустройстве после тюрьмы. Михаилу Ефремову готовы предоставить конкурентную зарплату, снять квартиру в Иваново, предоставить питание, служебный автомобиль и рабочий кабинет. Компания не собирается пиариться за счёт имени актёра, подчеркнул Юрий Лукьянчиков. Кроме того, Михаил Ефремов мог бы работать с детьми в театральном кружке, считает он.

Напомним, вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы Михаил Ефремов на автомобиле пересёк двойную сплошную и врезался в фургон «Лада», водитель которого впоследствии скончался в больнице. Медицинское освидетельствование актёра показало наличие в его крови алкоголя и наркотиков. Суд приговорил его к восьми годам колонии, затем срок уменьшили до семи с половиной лет. 24 марта Алексеевский суд Белгородской области одобрил Михаилу Ефремову УДО. Он выйдет из колонии не ранее чем через 13 дней.