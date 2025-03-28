Алексей Наумец рассказал о сути законопроекта о сокращении рассмотрения документов о выплатах участникам СВО

15:35, 28 марта 2025, ПАИ

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности сенатор Алексей Наумец рассказал о сути законопроекта о сокращении рассмотрения документов о выплатах участникам СВО, соавтором которого он является.

Документ подготовлен в целях законодательного установления срока выплаты единовременного пособия военнослужащему или добровольцу в связи с признанием его не годным к военной службе вследствие травмы, контузии или заболевания, полученных при исполнении обязанностей, а также единовременного пособия членам семьи – в случае его гибели.

Законопроект предусматривает, что страховые выплаты будут производиться не позднее чем через 15 дней со дня получения комплекта документов, необходимых для принятия решения о данных выплатах, и окончания проверки полноты поступивших документов и правильности их оформления.

«Было затягивание с выплатами. Есть время прохождения документов. Раньше эта система работала так. Командир воинской части, получив справку только от заявителя, то есть от человека, который ранение получил, оформлял документы и отправлял в установленном порядке в вышестоящий штаб. Эти документы шли из штаба полка в штаб дивизии, из штаба дивизии в штаб армии, оттуда в штаб округа, потом шли в Министерство обороны, и потом устанавливалась выплата. Теперь все это упростилось. Военнослужащий попал в военно-медицинское учреждение, ему провели военно-врачебную комиссию, где определили тяжесть, степень тяжести ранения, исходя из этого он получает и прямо в госпитале оформляются документы, то есть теперь нет длинной цепочки», – рассказал Алексей Наумец в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).