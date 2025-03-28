Почему командиры неохотно общаются по телефону с родственниками участников СВО, объяснил сенатор

16:31, 28 марта 2025, ПАИ

Член Совета Федерации от Псковской области Алексей Наумец рассказал, что часть обращений членов семей участников СВО из районов региона связана с просьбой выяснить, все ли в порядке с их родным, проходящим службу в зоне специальной военной операции.

«Они очень серьезно переживают за тех родных, которые находятся в зоне специальной военной операции. Зачастую связь отсутствует, у людей образуется информационный вакуум, развиваются всякого рода домыслы. И люди обращаются ко мне: помогите найти, не можем понять, где он», – рассказал Алексей Наумец в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Я им все время говорю: вы не должны обижаться на командиров воинской части. Когда вы осуществляете звонок по обычному телефону воинской части, на том конце офицер не понимает, с кем он говорит: говорит ли реально с родным, близким, которому небезразлична судьба военнослужащих, или говорит с мошенником, врагом. То есть может идти компроментация. Отсюда сухие, скупые ответы. У меня же, по роду своей деятельности, есть возможность выходить по специальной связи на командиров соединений, которые выполняют задачи в зоне СВО. Берем телефон у родных и близких, даем им свой. Командиры понимают, что это я с ними буду говорить как сенатор, либо мой помощник, который находится в Пскове», – пояснил Алексей Наумец.

«Мы по военной связи выходим на должностных лиц, они нам поясняют ситуацию, мы их ориентируем, что надо отправить по такому адресу документы. Эта система работает в два раза быстрее», – отметил сенатор.