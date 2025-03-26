Новые музыкальные инструменты появились в Дновской детской школе искусств

19:03, 26 марта 2025, ПАИ

Новые музыкальные инструменты появились в Дновской детской школе искусств благодаря национальному проекту «Семья», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В учреждение поступили синтезатор, акустическая гитара, электронная ударная установка и электронный рояль.

«Мы очень рады, что наша школа попала в число обновляемых в этом году. Новые инструменты позволят нашим педагогам открывать в своих учениках новые таланты и новые возможности», – рассказала директор школы искусств Вера Щепетина.

Ученики школы уже осваивают новые инструменты. «От инструмента многое зависит. Когда играется легче и звук другой, насыщеннее, ярче, то ты и сам по-другому себя ощущаешь, у тебя появляется больше возможностей раскрыть свои музыкальные способности», – поделилась учащаяся школы искусств Диана Тошпулатова.

Напомним, что новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в этом году получат три детские школы искусств в Псковской области: в Дно, Печорах и Пушкинских Горах. Обновление материально-технической базы учреждений осуществляется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». На эти цели из федерального бюджета выделят более десяти миллионов рублей.