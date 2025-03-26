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Общество

Диспансеризация будет доступна в поликлинике на Сиреневом бульваре в Пскове с апреля

Диспансеризацию смогут пройти псковичи в офисе врача общей практики филиала городской поликлиники на Сиреневом бульваре с апреля, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: ПАИ

«Мы расширяем для псковичей возможности проходить диспансеризацию в удобном для них месте. Теперь это можно сделать и в нашем филиале каждую среду», – рассказал главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк.

Записаться на диспансеризацию и получить консультацию можно по телефону контакт-центра поликлиники 29-90-28, в соцсетях медучреждения или лично в регистратуре филиала.

Напомним, диспансеризация – одно из ключевых направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Подробнее о диспансеризации читайте в специальном материале ПАИ.

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